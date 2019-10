Geldinstitute : Tolle Angebote zur „Weltsparwoche“

Museumsdirektor Norbert Müller stellt im Xantener Geldmuseum auch die eigene Henkelspardose aus, die in seiner Kindheit einmal pro Jahr am Weltspartag geleert wurde. Foto: Michael Scholten

Rees In diesen Tagen gibt es insbesondere für Kinder und Jugendlichen besondere Angebote beim Besuch der Volksbanken und Sparkassen. Damit soll schon möglichst früh auf die Bedeutung des Sparens hingewiesen werden.

Als der Reeser Geschichtsverein im März 2019 das „Museum rund ums Geld“ in Xanten-Wardt besuchte, gab Ehrenmitglied Hermann Voß eine amüsante Geschichte über den Weltspartag zum Besten: In den 50er Jahren sei der Ansturm sparender Kinder auf die Spar- und Kreditbank, wie die Volksbank in der Dellstraße damals hieß, so gewaltig gewesen, dass die Bankangestellten sich nicht anders zu helfen wussten, als in die gegenüberliegende Metzgerei Voß zu fliehen.

Mit solchen Szenen rechnen die Volksbanken und Sparkassen in dieser Woche zwar nicht mehr, dennoch halten sie an der Tradition des Weltspartags fest und bieten vor allem Kindern und Jugendlichen mehrere Anreize zum Sparen, auch wenn heute kaum noch Zinsen in Aussicht gestellt werden können.

Christoph Eyting und der 2002 aufgestellte „Eurojunge“ des Künstlers Dieter von Levetzow sind auf den Weltspartag 2019 vorbereitet. RP-FOTOS (2): Michael Scholten. Foto: Michael Scholten

Info Eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft Pädagogischer Aspekt Die Initiative zum Weltspartag wollte nicht einfach nur das Sparen fördern. Vielmehr stand bereits zu Beginn der pädagogische Aspekt im Vordergrund. Das Sparen sollte als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen werden. In einigen der ursprünglichen Gründungsländer spielt der Weltspartag, der vor allem in der Nachkriegszeit seine Blütezeit erlebte, heute keine große Rolle mehr. Anders als in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das Museum Norbert Müller eröffnete am Weltspartag 2016 das „Museum rund ums Geld“ in Xanten-Wardt. Zu den Exponaten, die den Zahlungsverkehr aus 3500 Jahren umspannen, gehören auch viele Schulspar-Plakate der Reeser Sparkasse und Volksschule. „Sparen bedeutet für mich Disziplin“, sagt der Museumsdirektor. „Es geht darum, sein Geld auf ein Ziel hin zu sparen. Da steckt viel Pädagogik dahinter, die früher auch an den Schulen vermittelt und durch die Geschenke der Banken am Weltspartag unterstützt wurde.“ Im Jahr 2025, wenn der Weltspartag 100 Jahre alt wird, will er mit weiteren Autoren ein Buch herausgeben, in dem sämtliche Sprichworte und Weisheiten rund ums Sparen abgedruckt werden.

Der erste Weltspartag wurde am 31. Oktober 1925 auf Initiative von Sparkassen aus 27 Ländern begangen. Ziel war es, den Spargedanken zu fördern, denn Sparen, so hieß es in den Gründungsdokumenten, sei die Grundlage für den gesellschaftlichen Fortschritt eines jeden Einzelnen, einer jeden Nation und somit der Menschheit.

Laut Michael Wolters, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Rhein-Maas, hat die Idee auch nach fast 100 Jahren nicht an Aktualität verloren. Darum sei es der Sparkasse weiterhin ein Anliegen, in allen Geschäftsstellen für das Sparen zu werben. „Wir freuen uns auf alle Kunden, die uns in dieser Woche besuchen“, betont Michael Wolters.

Sparende Kinder erhalten bei der Einzahlung das Plüschtier „Milli“ als Geschenk. „Jugendliche bekommen bei uns, aus Gründen der Nachhaltigkeit, eine Glastrinkflasche“, so Carsten Rulofs, Marktbereichsleiter der Sparkasse in Rees. Er selbst hat gute Erinnerungen an den Weltspartag: „Als Kind habe natürlich auch ich meine Spardose zur Filiale gebracht und ging dann mit Knax-Comic und Geschenk glücklich nach Hause.“ Die Sparkasse Rhein-Maas hat den Weltspartag zur „Weltsparwoche“ ausgedehnt, von der auch Erwachsene profitieren können: Münzgeldeinzahlungen in „haushaltsüblichen Mengen“ werden, entgegen der sonst üblichen Gebühr, kostenfrei angenommen.

In den Geschäftsstellen der Volksbank Emmerich-Rees ist das kostenlose Einzahlen von Kleingeld den Kunden unter 18 Jahren vorbehalten, obgleich Christoph Eyting, Leiter der Reeser Geschäftsstelle, aus Erfahrung weiß, dass die Kinder und Jugendlichen am Weltspartag mit vielen Cent-Münzen der Eltern und Großeltern ausgestattet werden.

Offiziell findet der Weltspartag dieses Jahr am 30. Oktober statt, die Volksbanken haben ihn aber um den 31. Oktober erweitert, damit die jungen Kunden am Donnerstag die längeren Öffnungszeiten (9.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr) nutzen können. Kinder und Jugendliche, die ihr Erspartes zur Volksbank bringen, erhalten ein Geschenk. Wenn sie als Neukunden ein Giro- oder Sparkonto eröffnen, gibt es darauf gleich ein Fünf-Euro-Guthaben. Christoph Eyting hält den Weltspartag für einen guten Anstoß, um sich mit „zeitgemäßem Sparen“ auseinanderzusetzen und die Geschäftsstellen der lokalen Banken kennenzulernen.

„Mit dem Weltspartag aus meiner Kindheit verbinde ich, wie die meisten anderen Reeser, Herbert Düffels, der das Geld aus meiner Spardose in die Zählmaschine geschüttet hat“, sagt Eyting. Diesen Teil der Nostalgie kann die Volksbank nicht mehr bieten. „Wir rechnen mit so viel Kleingeld, dass wir die Münzen jeweils in vorbereitete Wertbeutel füllen, die mit dem Namen und der Kontonummer beschriftet werden“, so Eyting. Allein 2018 sei so viel Kleingeld zur Volksbank gebracht worden, dass das Zählen und Einzahlen zwei Wochen in Anspruch genommen habe. „Das normale Bankgeschäft, gerade am letzten Tag des Monats, läuft ja weiter“, erklärt er.