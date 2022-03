Bilanz 2021 : Volksbank mit schwierigem Jahr sehr zufrieden

Zufrieden mit dem abgelaufenem Jahr: Die Vorstände der Volksbank Emmerich-Rees, Ralf van Bruck (l.) und Holger Zitter. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH/REES Die Volksbank Emmerich-Rees hat im vergangenen Jahr ihre Marktposition auf guter Eigenkapital-Basis gefestigt. Eine Gesamtdividende von rund zehn Prozent soll ausgeschüttet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Volksbank Emmerich-Rees zieht eine positive Bilanz aus dem Jahr 2021: „Mit dem herausfordernden Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden“, so Vorstandsmitglied Ralf van Bruck.

Das Wachstum von mehr als 147 Millionen Euro auf insgesamt 1,86 Milliarden Euro beim Kundenvolumen und 765 neue Mitglieder zeigten das große Kundenvertrauen in die Bank. Gleichzeitig wachse die Nachfrage nach individuellen Kreditlösungen. Das Neukreditgeschäft in 2021 betrage insgesamt 242 Millionen Euro und verteile sich gleichmäßig auf das Firmen- und Privatkundengeschäft. Begünstigt durch das niedrige Zinsniveau sei eine starke Nachfrage nach Immobilienkrediten mit langen Laufzeiten verzeichnet worden. Firmenkredite seien aufgrund der Auswirkungen der Pandemie verstärkt zur Liquiditätserhaltung aufgenommen worden.

Die Kundeneinlagen seien deutlich um 28 Millionen auf 544 Millionen Euro gestiegen. Die Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie hätten bei Privat- und Firmenkunden zu einem hohen Bedürfnis nach einem größeren Liquiditätspuffer in Form von kurzfristigen Spareinlagen und bei den Sichteinlagen geführt. „Negativzinsen sind in den vergangenen Jahren für die Kunden und für uns immer mehr zu Rahmenbedingungen geworden. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die kurzfristigen Zinsen bis Ende 2022 in den positiven Bereich verändern werden“, so van Bruck.

Die Volksbank Emmerich-Rees konnte das Eigenkapital im Jahr 2021 um 5,7 Millionen auf 126,3 Millionen Euro steigern, die Bilanzsumme erhöhte sich um 66 Millionen auf eine Milliarde Euro. „Das Betriebsergebnis ist mit 1,01 Prozent zur durchschnittlichen Bilanzsumme auch im Vergleich zu anderen Banken gut und zeigt, dass wir mit unserem Geschäftsmodell als ,Beratungsbank‘ und ,Digitale Regionalbank‘ nachhaltig in der Region Erfolg haben“, ist Vorstandsmitglied Holger Zitter überzeugt. „Aktive Mitglieder unserer Bank können auch in diesem Jahr mit der Zahlung einer genossenschaftlichen Rückerstattung rechnen, unabhängig von der Höhe des Geschäftsguthabens und der Dividende. Der durchschnittliche Bonus je Mitglied beträgt 15 Euro. Vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien werden wir insgesamt circa 500.000 Euro ausschütten. Das entspricht einer Gesamtdividende von rund 10 Prozent.“, so Zitter.