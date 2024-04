Volksbank-Filiale in Millingen Die Volksbank hat sich gewappnet

Der Volksbank-Filialie in Millingen sieht man nicht mehr an, was in den frühen Morgenstunden des 5. Juli vergangenen Jahres geschah: Da hatte ein Trio gegen 3 Uhr in der Früh versucht, den Geldautomaten des Bankinstituts an der Raiffeisenstraße in die Luft zu jagen. Die Sprengungen – es waren wohl zwei – glückten zwar, aber die Vernebelungsanlage wurde ausgelöst. Die Täter flüchteten mit einer eher dürftigen Beute.