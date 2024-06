Volksbank Emmerich-Rees Dividende von 4,25 Prozent für Voba-Mitglieder

Im Geschäftsjahr 2023 wurden 490 neue Bausparverträge vermittelt. Das Bauspargeschäft erlebt derzeit einen echten Boom, weil derzeit noch Verträge vermittelt werden können, die Darlehenszinsen von 0,95 Prozent zusagen, also die Niedrigzinsphase in die Zukunft transportieren können. Aufgrund gestiegener Baukosten bei gleichzeitigem Zinsanstieg erlebe die Eigentumswohnung wieder eine stärkere Beliebtheit. Zurzeit baut die Voba ein Achtfamilien-Haus in Praest an der Sulenstraße sowie in Emmerich an der Netterdenschen Straße. Die Planungen eines Achtfamilienhauses in Rees (Am Markt, ehemals Bäckerei Terhorst) sind schon weit fortgeschritten. Noch in diesem Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.