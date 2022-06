Mitgliederversammlung : Volksbank lud Mitglieder ins Festzelt

Gut 400 Mitglieder und Ehrengäste der Volksbank Ememrich-Rees waren ins Festzelt der Bürgerschützen gekommen, in dem die Band „Miljö“ für Stimmung sorgte. Foto: Michael Scholten

REES 795 neue Mitglieder in der Genossenschaft, ein gestiegenes Betriebsergebnis und ein Jahresüberschuss von fast zwei Millionen Euro – die Volksbank-Bilanz sorgte für ebenso gute Stimmung wie der Auftritt der Kölner Band „Miljö“.

Ihrer Lieblingskneipe, dem „Lommi“, hat die Kölner Band Miljö schon vor Jahren ein schmissiges Lied gewidmet. Und wer weiß? Vielleicht schreiben die fünf Musiker ja bald einen Song über das große Festzelt des Bürgerschützenvereins Rees-Feldmark, Groin und Bergswick. Dort trat Miljö jetzt nämlich bei der Mitgliederversammlung der Volksbank Emmerich-Rees auf und lieferte die stimmungsreiche Begleitmusik zur gar nicht mal so nüchternen Präsentation von Zahlen und Bilanzen.

„Trinken Sie heute ein Bierchen mehr“, riet der Aufsichtsratsvorsitzende Wim Abbing den 400 Mitgliedern und Ehrengästen im Festzelt, „denn wer weiß, was in diesen Zeiten, die auch für Banken nicht ganz einfach sind, noch alles auf uns zukommt?“

Dass die Volksbank Emmerich-Rees aber auch in Krisenzeiten gut aufgestellt ist, betonte Ralf van Bruck vom Vorstand. „Das Wichtigste: Mit unseren Ergebnissen sind wir zufrieden. Wir konnten unsere Marktanteile ausbauen. Wir betreuen fast 30.000 Kunden in finanziellen Angelegenheiten, die Genossenschaft bekam im letzten Jahr 795 neue Mitglieder hinzu.“

In Haldern

In Haldern : Streit zwischen Hundehaltern eskaliert im Wald

Jubiläum in Mönchengladbach

Jubiläum in Mönchengladbach : Die Gladbacher Bank wird 100 Jahre alt

„Schwester Basanti“ geht in den Ruhestand

Agnes-Heim : „Schwester Basanti“ geht in den Ruhestand

Durch den kräftigen Anstieg längerfristiger Zinsen böten sich für die Anleger wieder attraktive Anlagemöglichkeiten: „Als besonderes Produkt haben wir nun einen Nachhaltigkeitssparbrief aufgelegt. Dabei garantieren wir, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten Gelder ausschließlich in Immobilienkredite von energieeffizienten Häusern fließen werden.“

So sei es auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder möglich gewesen, Vereine in der Region mit Spenden in Höhe von 120.000 Euro zu unterstützen.