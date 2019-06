Jahresbilanz : Volksbank Emmerich-Rees mit Gewinn

Emmerich Zehn Prozent Wachstum und weitere positive Zahlen sorgten für gute Stimmung bei der Vertreterversammlung der Volksbank Emmerich-Rees im PAN Bistro. Probleme seien sinkendes Wirtschaftswachstum und die Zinslage.

Mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes wurde am Mittwoch im Rahmen der Vertreterversammlung der Volksbank Emmerich-Rees Heinz Lukkezen ausgezeichnet. „Er war 23 Jahre im Aufsichtsrat tätig, davon die meiste Zeit als stellvertretender Vorsitzender“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wim Abbing, der die Ehrenurkunde verlas und für die ehrenamtliche Tätigkeit dankte. Lukkezen stand aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl, der Platz wurde nicht neu besetzt. Karl Baumann und Horst Derksen wurden einstimmig wiedergewählt. Damit ergebe sich die außergewöhnliche Situation, dass der Aufsichtsrat 50 zu 50 mit Damen und mit Herren besetzt sei, sagte Abbing.

Geöffnet Am Montag, 8. Juli, ist die Volksbank ab 9.30 Uhr wieder in gewohnter Weise mit dem vollständigen Serviceangebot für die Kunden da.

Geschlossen Im Juli wird das Banksystem umgestellt und unerlässliche technische Neuerungen durchgeführt. Alle Geschäftsstellen bleiben am Freitag, 5. Juli, ab 12 Uhr geschlossen. Geldautomaten, Überweisungsterminals und Kontoauszugsdrucker stehen in dieser Zeit nicht zur Verfügung.

Wim Abbing begrüßte die Besucher, unter ihnen die drei Bürgermeister der Städte Isselburg, Rees und Emmerich, Michael Carbanje, Christoph Gerwers und Peter Hinze. Spannungen und Unsicherheiten in der Welt würden zu einer schlechten Konjunktur führen, so Abbing. „Wir sind auf einem Niveau, wo wir von Wirtschaftswachstum nicht mehr reden können.“ Niedrige Zinsen seien für Schuldner angenehm, aber nicht für Anleger und Banken. „Für die Volksbank bedeuten niedrige Zinsen bei steigenden Kosten, dass der Gewinn immer geringer wird.“ Dank guter Arbeit erhöhte sich bei der Volksbank im Jahr 2018 trotzdem der Gewinn. „Eine Bank, die fast zehn Prozent wächst, das ist schon was. Das ist echte Arbeit, die vor Ort gemacht wird und auf die wir stolz sind.“