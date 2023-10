Interview Volker Weininger „Hauptsache obergärig!“

Als der Schauspieler und Entertainer Harald Juhnke zu Lebzeiten einen idealen Tag beschreiben sollte, wählte er folgende Definition: „Keine Termine und leicht einen sitzen.“ Volker Weininger hat in seiner Bühnenrolle als „Der Sitzungspräsident“ auch immer leicht einen sitzen, trotzdem absolviert der Mann mit der Narrenkappe in diesem Monat gleich zwei Termine im Kreis Kleve: Am 20. Oktober tritt er mit seinem Programm „Der Sitzungspräsident – Solo!“ im Reeser Bürgerhaus auf, am 25. Oktober im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer. Mit der RP sprach er über Bierkonsum, den Ernst des Karnevals und den letzten Lebensabschnitt von Hanns Dieter Hüsch.