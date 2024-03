Wohnprojekt in Isselburg-Anholt „Schlüsselübergabe“ an Robin Gosens in Anholt

Direkt am Eingang des Neubaugebietes ist mittlerweile auch ein Projekt verwirklicht worden, an dem neben der Volksbank das Anholter Augustahospital beteiligt ist – ein Gebäudekomplex für ambulantes Wohnen. Die Pflege Wohnen übernehmen die Alexianer, ein Pflegedienst, der zum Mutterkonzern des Augustahospitals gehört. Die Bewohner werden hier ganzheitlich versorgt. Sie können hier so lange es geht selbstbestimmt leben und eine umfassende Pflege in Anspruch nehmen. Das Konzept sieht unter anderem auch eine Nachtwache vor. Die ambulante Pflege findet in den unteren Räumlichkeiten statt. In den oberen können die Angehörigen wohnen.