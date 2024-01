Reeser Innenstadt Neue Pläne für die „Hüting-Villa“

Seinen 57. Geburtstag wird Stefan Hartenstein in guter Erinnerung behalten: Denn am gestrigen Dienstag übernahm der Architekt, der seit 1999 im Reeser Ortsteil Bienen wohnt, offiziell die „Hüting-Villa“, wie das denkmalgeschützte Haus an der Florastraße 1 im Volksmund heißt.