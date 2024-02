Alarm in Emmerich Rauch im Foyer - Video zeigt Einbrecher bei der Volksbank

Auf diesem Video sind zwei Männer zu sehen, die sich an der Eingangstür an der Kaßstraße zu schaffen machen. Der eine Täter hebelte die schwere Drehtür auf und ließ den anderen Täter danach in das Foyer. Dort befinden sich die Geldautomaten. Zur Erklärung: Nachts ist das Foyer abgeschlossen, um es möglichen Automatensprenger schwer zu machen.