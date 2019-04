Interview Annette Wozny-Koepp : Im Rausch der schönen Natur

Rees Annette Wozny-Koepp macht viele Abenteuerreisen. Am Mittwoch gibt’s einen Vortrag.

Annette Wozny-Koepp berichtet am Mittwoch, 10. April, im Reeser Bürgerhaus über ihre Reise durch Norwegen. Der reich bebilderte VHS-Vortrag beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Die Norweger sollen die glücklichsten Menschen der Welt sein? Haben Sie das auch so erlebt?

Annettte Wozny-Koepp Diese Behauptung basiert auf dem „World Happiness Report 2018“. In der Tat empfinde ich die Norweger als ein sehr ausgeglichenes Volk. Man blickt dort in sehr zufriedene Gesichter. Sicherlich liegt es auch an der guten wirtschaftlichen Situation, u.a. bedingt durch den Ölreichtum, an dem hervorragenden Bildungsstand und an dem Bewusstsein, in einer intakten und wunderbaren Natur zu leben.