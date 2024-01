Neues Programm Das bietet die VHS im neuen Semester

In Rees stehen in diesem Jahr wieder die Bereiche Gesundheit/Entspannung, Sprachen und IT im Vordergrund. Acht Yoga- und Entspannungskurse werden in diesem Semester angeboten. Am 29. und 30. Januar beginnen drei Kurse „Yoga und Meditation“ am 8. Februar ein Kursus „Yoga für alle“ und am 15. Februar ein „Tai Ji Quan“-Kursus. Ein Schnupperkursus „Phatansiereisen“ wird am 1. März angeboten. Neu sind die Kurse bot „Yin Yoga“ (ab 14. Februar) und „Sechs heilende Laute“ (ab 12. April). Veranstaltungsorte sind das das Jugendhaus Remix, das Familienzentrum Sonnenschein an der Falkenstraße, das Klubhaus des Rudervereins an der Wasserstraße und die Kita Hand in Hand an der Empeler Straße.