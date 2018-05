Emmerich : Verwirrung um Bahnübergänge

Emmerich HALDERN (bal) Auf der Strecke zwischen Emmerich und Hamminkeln wird derzeit an zahlreichen Bahnübergängen kräftig gearbeitet. Die regulären Züge verkehren nicht, einige Bahnübergänge sind geschlossen. So momentan auch der an der Bahnhofstraße in Haldern (noch bis Sonntag, 22 Uhr). Die geschlossenen Übergänge können nur zeitweise von Fußgängern genutzt werden. Das war aber nicht am Donnerstag der Fall, als sich ein Musikschüler aus Emmerich auf den Weg zu den Haldern Strings machen wollte. Der Bus, der ihn ins Lindendorf bringen sollte, stoppte an der Bahnhofstraße, wo der Junge vor dem gesperrten Bahnübergang stand.

Dass er den knapp ein Kilometer entfernten Übergang an der Alten Heerstraße hätte nutzen können, wusste er nicht. Auf Nachfrage habe ihm ein Arbeiter mitgeteilt, dass alle Übergänge in Haldern gesperrt seien. Tatsächlich jedoch ist immer gewährleistet, dass Verkehrsteilnehmer Haldern entweder über die Alte Heerstraße oder die Bahnhofstraße erreichen, beziehungsweise verlassen können, informiert die Stadt Rees auf ihrer Internetseite.

