Zwangsarbeiter in Rees Gemeinsames Gedenken von Reesern und Niederländern

„In einer Zeit, in der Europa von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine erschüttert wird, ist es umso wichtiger, dass wir uns an die Werte erinnern, die uns vereinen: Frieden, Freiheit und Solidarität“, sagte Bürgermeister Sebastian Hense. Mit circa 100 Besuchern aus Rees und den Niederlanden gedachte er am Mahnmal, das 2022 am Melatenweg geschaffen wurde, den circa 5000 Zwangsarbeitern, die im Kriegswinter 1944/45 unter erbärmlichen Umständen im „Kamp Rees“ lebten und zu Schanzarbeiten herangezogen wurden. „Unter den Leidtragenden waren auch 3500 Niederländer, die ihrer Freiheit und Würde beraubt wurden“, betonte Sebastian Hense und wertete es als „Zeichen für den Frieden“, dass Deutsche und Niederländer gemeinsam die „düstere Vergangenheit des Zwangsarbeiterlagers Groin“ aufarbeiten.