Versuchte Tötung in Kalkar, anschließend Flucht nach Rees Messerattacke: Mann schweigt weiterhin

Die junge Frau soll auf dem Standstreifen der Appeldorner Straße in Hönnepel in ihrem Wagen von ihm angegriffen worden sein. Die Tat ereignete sich Polizeiangaben zufolge um 20.30 Uhr. Die 23-Jährige, die in ihrem Auto saß und Stich- sowie Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht erlitt, flüchtete mit ihrem Wagen über die B67 bis zum fünf Kilometer entfernten Kaufland-Parkplatz in Rees. Dort rief sie blutüberströmt um Hilfe. Zuvor hatte sie noch einen Notruf absetzen können. Sie wurde ins Krankenhaus nach Emmerich gebracht. In Lebensgefahr schwebte die Frau nicht. Die 23-Jährige stammt, ebenso wie ihr Ex-Lebensgefährte, aus dem Kreis Kleve. Beide besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Mittlerweile ist die Frau aus dem Krankenhaus entlassen worden.