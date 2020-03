Corona : Verstöße gegen Vorschriften: Jetzt folgen Bußgelder

EMMERICH Das Ordnungsamt der Stadt Emmerich hat in den vergangenen Tagen drei Verstöße von Gewerbetreibenden gegen die Corona-Auflagen festgestellt. In einem Fall kam der Eigentümer den Aufforderungen der städtischen Mitarbeiter zur Einhaltung der Hygienevorschriften wiederholt nicht nach.

Gegen die Inhaber der drei Betriebe wird jetzt ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Regelungen werden konsequent angewendet Auch am anstehenden Wochenende arbeiten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Zwei-Schicht-Betrieb, um die Einhaltung der Coronaschutz-Verordnung zu kontrollieren. Bürgermeister Peter Hinze: „Ich bin mir bewusst, dass das vorhergesagte Wochenendwetter – vor allem für Samstag – viele Menschen ins Freie und an die Promenade ziehen wird. Aber ich weise nochmal darauf hin: Größere Ansammlungen von Menschen im Rheinpark oder Picknick am Rheinufer sind untersagt.“