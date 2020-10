Rees : Vermummte Einbrecher lösen Alarm aus

Rees Kurioser Einbruch in Rees. Die Täter sind vermummt und lösen mit brachialer Gewalt die Alarmanlage aus. Den Fall schilderte die Polizei am Donnerstag

Gegen 00:10 Uhr in der Nacht zu Donnerstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Baumarktes an der Max-Planck-Straße ein. Zwei der drei vermummten Täter kletterten durch das beschädigte Fenster ins Innere des Gebäudes und hielten sich kurz im Kassenbereich auf. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Mitteilung der Polizei heißt es: „Beim Einschlagen der Scheibe hatten die Täter den Einbruchalarm ausgelöst, was vermutlich dazu führte, dass sie sich nur kurz im Gebäude aufhielten.“

Nach ersten Ermittlungen der Polizei tauchten die Täter zum ersten Mal bereits am Vorabend - also am Mittwoch - gegen 22:37 Uhr auf Fahrrädern am Gebäude des Baumarktes auf.