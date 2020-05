Coronakrise im Kreis Kleve: Hohe Zahl von Infizierten droht : Verhindert Zeltstadt einen Lockdown?

„Das Technische Hilfswerk kann in zwei Tagen eine Zeltstadt im Kreis Kleve aufbauen“, sagt Barbara Hendricks. Foto: dpa/Matthias Balk

Kreis Kleve Verlieren wir wieder die Freiheiten? Barbara Hendricks (SPD) geht davon aus, dass die Zahl der infizierten Leiharbeiter weiter steigt und schlägt zentrale Unterkünfte vor. Sie können einen Lockdown verhindern.

75 Leiharbeiter sind in Emmerich am Mittwoch in Quarantäne geschickt worden. Sie alle wurden auch getestet. Diese Ergebnisse soll es am Donnerstagabend oder Freitag geben, sagte Bürgermeister Peter Hinze am Mittwoch.

Die bange Frage lautet daher: Wie viele dieser 75 Menschen sind an Covid-19 erkrankt? Und wie viele folgen noch?

Barbara Hendricks schlägt zentrale Unterkünfte vor. Sie können einem möglichen Lockdown vorbeugen. Foto: Susie Knoll

Info Landrat: „Wir sind nicht zuständig.“ Was hält die Kreisverwaltung von der Idee einer zentralen Unterkunft, um einen möglich Lockdown zu verhindern? Die Antwort am Donnerstag: „Für eine zentrale Unterbringung von infizierten oder sich in Quarantäne befindenden Personen, die in Sammelunterkünften wohnen, ist die Kreisverwaltung nicht zuständig. Positiv getestete Personen müssen innerhalb einer Sammelunterkunft von Bewohnern separiert werden. Soweit eine Separierung innerhalb der Unterkunft nicht möglich ist, empfiehlt das Gesundheitsamt den örtlichen Ordnungsbehörden, die auch für die Überwachung der Quarantäne zuständig sind, auf den Arbeitgeber bzw. Vermieter der Personen einzuwirken, dass eine Separierung der infizierten Personen in einer anderen Unterkunft erfolgt. Falls eine Separierung durch den Arbeitgeber bzw. Vermieter nicht erfolgt oder nicht erfolgen kann, sind die örtlichen Ordnungsbehörden für eine Separierung zuständig.“

26 Leiharbeiter im Kreis Kleve sind es bereits. Das wissen die Behörden seit Mittwoch. 21 davon in Emmerich. Und: Alleine in Emmerich sind in den 40 Sammelunterkünften 350 Leiharbeiter gemeldet. Kleve hat 51 Unterkünfte, Goch 24, Kranenburg 18. Hinzu kommen eine Reihe kleinerer Einheiten.

Günther Bergmann beruhigt: „Wir werden eine Lösung finden.“ Foto: Bergmann

Tests in den Städten des Kreises sind angelaufen. Das muss auch so sein, wie das NRW-Gesundheitsministerium dem Klever Landrat noch mal verdeutlicht hat. Details der Untersuchungen will der Kreis Kleve nicht mitteilen. Vermutlich wird die Öffentlichkeit daher nur über die täglichen Corona-Mails des Kreises Kleve erfahren, wie viele Neuansteckungen es gegeben hat.

Und auf diese schaut die Öffentlichkeit seit Mittwoch ganz genau. Denn es gibt die Regelung der Landesregierung, dass es bei einer Rate von 50 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zurück in den Lockdown geht.

Für den Kreis Kleve mit seinen 312.000 Einwohnern bedeutet das: Steigt die Zahl der Infizierten auf 150 an, gelten wieder die verschärften Bedingungen der Coronakrise.

Zumindest die Zahlen von Donnerstag beruhigen: Unverändert wie am Vortag betrug die Zahl der Neuinfizierten 46. Dass allerdings die Zahlen ansteigen, gilt als sicher.

Doch es gibt eine Lösung, falls sie dramatisch hoch werden. Den Weg hat die Kreis Klever Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks (SPD) am Donnerstag im RP-Interview angedeutet. Sie schlägt eine zentrale Unterbringung von Leiharbeitern vor, die in Quarantäne oder schon infiziert sind.

Hendricks: „Eine zentrale Unterbringung an vielleicht zwei Stellen im Kreis sorgt dafür, dass die Hygienebestimmungen in der Quarantäne eingehalten werden können. Und es kann kontrolliert werden, dass sich alle daran halten.“

Ein weiterer wichtiger Punkt: „Die Lockdown-Regelung lässt die Möglichkeit zu, dass die verschärften Bedingungen nur lokal greifen, so dass wir den Lockdown nicht von Straelen bis Elten haben.“

Dafür, so Hendricks, müsse der Kreis Kleve nun schleunigst für eine zentrale Unterbringung der Leiharbeiter sorgen. „Das können Flüchtlingsunterkünfte sein, die kaum noch belegt werden. Oder sogar eine Zeltstadt.“

Die Bundestagsabgeordnete fragt: „Wie sollen die Menschen denn die Quarantäne-Bestimmungen einhalten, wenn sie mit zehn oder zwölf Leuten in einer Wohnung sind? Mindestabstand, getrennte Mahlzeiten - Wie soll das gehen?“ Da sei es programmiert, dass die Zahl der Infizierten weiter ansteige, weil sich die Menschen in den engen Wohnungen gegenseitig ansteckten.

Und natürlich bestehe auch die Gefahr, dass in diesen 14 Tagen engsten Zusammenlebens Spannungen und Gewalt entstünden.

Hendricks sieht im übrigen jetzt auch die niederländischen Behörden in der Pflicht, die Lohnzahlungen für die Leiharbeiter durchzusetzen, die in Quarantäne oder erkrankt sind. „Es kann nicht sein, dass sie in Quarantäne gehen und nicht einmal mehr ihren Lohn bekommen.“