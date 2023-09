Kleve/Emmerich Vergewaltigung: Dienstag vermutlich Gerichtsurteil

Er muss sich wegen besonders schwerer Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten. Die Staatsanwaltschaft Kleve legt dem Angeklagten zur Last, am 5. Februar dieses Jahres die Frau in Emmerich stundenlang sexuell missbraucht zu haben.Der Angeklagte soll die Frau zunächst in den Keller eines Mehrparteienhauses eingeladen haben, in dem seine Schwester lebt. Den Keller soll er dann von innen verschlossen haben und die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.