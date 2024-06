Drogenkuriere auf der Flucht Verfolgungsjagd mit Schüssen in Emmerich – Urteil ist gefallen

Eine Verfolgungsjagd zwischen niederländischen Polizeibeamten und drei Tatverdächtigen hatte im Januar in Emmerich für Aufsehen gesorgt. Wie damals berichtet hatten die niederländischen Polizisten in einem Streifenwagen einen Dacia Logan mit als gestohlen gemeldeten Kennzeichen über die Grenze bis nach Emmerich verfolgt. Die Verfolgungsjagd zog sich bis zur Hansastraße in Emmerich, unmittelbar in Nähe der Legmeerschule. Die drei Insassen des verfolgten Pkw setzten dort gegen 9 Uhr morgens ihre Flucht zu Fuß fort – mit unterschiedlichem Erfolg: Einer der niederländischen Polizisten schoss auf einen der Flüchtigen, verletzte ihn mit einem Streifschuss am Bein. Der Verletzte landete nach kurzer Behandlung im Willibrord-Spital im Polizeigewahrsam.