Verfolgungsjagd in Emmerich : Tankbetrüger rast Polizei davon

Symbolbild. Foto: Michael Scholten

Emmerich Um sich der Überprüfung durch die Polizei zu entziehen, ist am Dienstagabend ein bislang unbekannter Autofahrer aus den Niederlanden in halsbrecherischer Fahrweise von der Rheinbrücke aus in Richtung des alten Grenzübergangs ’s-Heerenberg gerast und entkommen.

Ausgangspunkt war ein um 18.40 Uhr gemeldeter Tankbetrug in Kleve durch einen roten Kleinwagen mit niederländischen Kennzeichen. Eine Emmericher Funkstreife sichtete das Fahrzeug im Bereich der Rheinbrücke und setzte sich dahinter. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltezeichen setzte das Fahrzeug die Flucht über die B220 in Richtung Landesgrenze fort, wobei es trotz erheblichen Verkehrs zu rücksichtslosen Überhol- und Ausweichmanövern kam. Dabei betrug die Geschwindigkeit anstatt der erlaubten 70 km/h bis zu 130 km/h.

Im Kreuzungsbereich der B220/Weseler-/Ostermayerstraße zwängte sich das Fluchtfahrzeug zwischen Fahrzeuge hindurch, die vor der roten Ampel warteten, schaltete seine Beleuchtung aus und raste weiter in Richtung Landesgrenze.

An dieser Stelle brach die Polizei die Verfolgung ab, damit Unbeiligte nicht weiter gefährdet werden. Letztmalig durchfuhr das flüchtige Fahrzeug die Ampel an der Autobahnauffahrt ungebremst und bei Rot, bevor es Richtung Grenze nach links abbog. „Offenbar ist es nur äußerst glücklichen Umständen zu verdanken, dass es zu keinem schweren Verkehrsunfall gekommen ist“, schreibt die Polizei. Die Fahrweise des Pkw-Führers muss von einer Vielzahl anderer Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein. Zeugen werden daher dringend gebeten, sich mit der Polizei in Emmerich, Telefon 02822-7830, in Verbindung zu setzen.

Zwischenzeitlich liegen im übrigen zwei weitere Anzeigen wegen Tankbetrugs vom 3. und 9. November vor, jeweils begangen an der Tankstelle auf der Ostermayerstraße in Emmerich.

(hg)