Reeser Stadtbad : Mangan verursacht Verfärbungen im Becken

Das Stadtbad am Grüttweg. Foto: Markus Balser

Rees Am Boden des Lehrschwimmbeckens sind Verfärbungen aufgetreten. Das Grundwasser könnte für diese Ablagerungen verantwortlich sein. Geschlossen werden muss das Stadtbad deshalb aber nicht.

Regelmäßigen Besuchern des Stadtbades dürften sie schon aufgefallen sein – die Verfärbungen an Teilen des Beckenbodens im Reeser Hallenbad. Wie die Stadtwerke Rees als Betreiber des Schwimmbads am Grüttweg jetzt mitteilen, sind diese Verfärbungen zwar nicht schön, aber ungefährlich.

In jüngster Zeit waren insbesondere am Hubboden des Lehrschwimmbeckens dunkelrote, leicht bräunliche Verfärbungen beobachtet worden. Die regelmäßigen Wasserproben weisen aber bislang nicht auf ungewöhnliche Analysewerte hin. „Unsere Experten gehen davon aus, dass es sich um Manganablagerungen handelt, die sich im Kunststoff des Beckenbodens ablagern und dort ansammeln“, erklärt Mareike Linsenmaier, Geschäftsführerin der Stadtwerke Rees.

Mangan ist üblicherweise in Trinkwasser gelöst und insofern für den Menschen absolut unschädlich. Das Wasser im Schwimmbad wird regelmäßig auf die chemischen und physikalisch-chemischen Anforderungen analysiert, um die Gesundheit der Badegäste nicht zu gefährden. Warum sich die Ablagerungen neuerdings so stark bemerkbar machen, ist bislang unklar. Klar ist allerdings, dass zahlreiche private Poolbesitzer in der Region ebenfalls über solche Phänomene berichten. Brunnenbauer wie die heimische Firma Biermann vermuten, dass sich die Zusammensetzung des Grundwassers geändert haben könnte. Auch das Stadtbad wird mit Grundwasser aus einem Brunnen befüllt.