Schulen : Verein treibt Gründung einer Gesamtschule voran

Isselburg (RP) Der Verein „Schule für Isselburg“ stellte im Juli dem Studententeam der Hochschule Niederrhein um Prof. Dr. Ostendorf und Prof. Dr. Seeliger die Ergebnisse der Elternbefragung in Isselburg vor.

Ergebnis: Die Gesamtschule ist die klar präferierte Schulform. Die Studie, so der Verein, bestätige im Kern die Ergebnisse der Elternbefragung 2018, die von der Westfälischen Hochschule Bocholt ermittelt wurden. Fazit der drei Professoren von zwei unabhängigen Hochschulen: Die Eltern in Isselburg wünschen sich eine weiterführende Schule in freier Trägerschaft.