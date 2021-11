Corona-Pandemie : Verein sagt den Rosenmontagszug in Rees ab

Rees Rosenmontagszug durch die Innenstadt Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees An Rosenmontag wird es im kommenden Jahr in Rees keinen Karnevalszug geben. Am Sonntag informierte der Reeser Karnevals Verein über das Aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie lässt eine vorausschauende Planung, als auch eine verantwortungsvolle Durchführung des Rosenmontagsumzugs nicht zu! Wir sind der Überzeugung, dass wir unter den gegeben Umständen keinen Straßenkarneval feiern können und auch die Verantwortung für eine solche Veranstaltung nicht übernehmen können“, teilte der Vorstand des Vereins mit.

Eine frühzeitige Entscheidung sei dem Verein wichtig gewesen, um zu vermeiden, dass die teilnehmende Gruppen unnötige Investitionen und Vorbereitungen träfen. Die Sicherheitsauflagen zur Durchführung einer solchen Veranstaltung seien für den Verein als Veranstalter schlicht nicht umsetzbar. Zudem stehe die Gesundheit aller Beteiligten einer solchen Veranstaltung an erster Stelle.