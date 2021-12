Sanierung Jugendheim geht weiter : Kein „dritter Weihnachtstag“ im Lindendorf

HALDERN Der Verein „Heimlich erfolgreich“ hat den beliebten „dritten Weihnachtstag“ abgesagt, treibt aber die Sanierung des Jugendheims weiter voran.

(RP) Der Vorstand von des Vereins „Heimlich-erfolgreich“ hat sich dazu entschieden, den „dritten Weihnachtstag“ auf dem Marktplatz in Haldern abzusagen. „Wir müssen der aktuellen Lage, den hohen Inzidenzwerten und der neuen Omikron-Variante des Virus Rechnung tragen und jedes Risiko und vielleicht auch das Setzen falscher Zeichen vermeiden. Letztlich hatten wir Ende des letzten Jahres gehofft, in diesem Jahr wieder mehr Aktivitäten im normalen Umfang stattfinden lassen, müssen aber nun die gleiche Entscheidung treffen wie vorher schon zahlreiche andere Vereine, die ihre Feste absagen mussten“, so Volker Oostendorp, Vorsitzinder des Vereins. Das Risiko, das die noch nicht ausreichende Impfquote und die neue Omikron-Variante des Virus mit sich bringen, seien durch den Verein nicht abschätzbar und letztlich damit auch nicht tragbar. Mögliche 2G oder 2G+-Kontrollen hätten sehr aufwändig organisiert werden müssen und darüber hinaus in großem Maße Absperrungen erfordert, was dem Charakter der Veranstaltung mit der Möglichkeit zu barrierefreier Begegnung der Dorfbewohner und Besucher widerspräche. Schweren Herzens bleibt also die Hoffnung auf das nächste Jahr, um die im Veranstaltungskalender bereits nach kurzer Zeit etablierte und beliebte Veranstaltung einen Tag nach Weihnachten wieder aufleben lassen zu können.