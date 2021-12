Beobachtungsgebiet eingerichtet : Geflügelpest: Bangen in Haldern

HALDERN/ISSELBURG Nachdem bei einem Geflügelzuchtbetrieb in Dingden vorsorglich 3.200 Tiere gekeult werden mussten, wurde östlich von Haldern eine vorläufige Überwachungszone eingerichtet.

(RP) In einem Geflügelbetrieb in Hamminkeln-Dingden mussten am Wochenende rund 3.200 Legehennen, Masthühner, Gänse und Enten getötet werden, weil dort der Verdacht des Ausbruchs der Geflügelpest amtlich festgestellt worden ist. Die abschließende amtliche Bestätigung durch das Friedrich-Löffler-Institut steht allerdings noch aus.

Um den Verdachtsbetrieb wird eine vorläufige Sperrzone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern festgelegt, in denen besondere Restriktionen für geflügel- und vögelhaltende Betriebe gelten. Davon sind unter anderem Isselburg und Bocholt sowie ein Gebiet östlich von Haldern betroffen. Für dieses Gebiet hat der Kreis Kleve folgende Regelungen erlassen: Geflügel oder gehaltene Vögel dürfen weder aus noch in den Betrieb gebracht werden. Erzeugnisse, Materialien oder Stoffe von Geflügel oder gehaltenen Vögeln oder von Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen, die mit Geflügel oder gehaltenen Vögeln in Kontakt gekommen sind, dürfen aus dem Betrieb nicht gebracht werden. Geflügel und gehaltene Vögel sind so zu halten/isolieren, dass diese keinen Kontakt zu wildlebenden Tieren, Tieren nicht gelisteter Arten und erforderlichenfalls zu Insekten und Nagetieren haben (Stallpflicht).