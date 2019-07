Emmerich : Trauer um VdK-Vorsitzenden Hans-Jürgen Schagen

Emmerich Trauer um Hans-Jürgen Schagen. Der langjährige Vorsitzende des Sozialverbandes VdK in Emmerich starb nach schwerer Krankheit am Freitag im Alter von 73 Jahren. Durch seine angenehme und humorvolle Art, aber auch durch sein Werben für den Sozialverband machte er diesen zu einem der mitgliederstärksten.

Hans-Jürgen Schagen wurde am 14. März 1946 im Schlösschen Borghees geboren, besuchte die Volksschule in Hüthum von 1952 bis 1960, wonach er zum Speditionskaufmann ausgebildet wurde. Viele Jahre war er Grenzstellenleiter und wurde von der IHK Duisburg zum Ausbilder in der gewerblichen Wirtschaft ernannt.