Vom Zoll auf der A 3 bei Elten erwischt Vater und Sohn kurz vor Weihnachten beinahe im Gefängnis

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am frühen Donnerstagmorgen um 00:25 Uhr auf der A 3 an der Anschlussstelle Elten zwei Bulgaren - Vater und Sohn - im Alter von 51 und 32 Jahren. Sie waren in einem Opel Astra mit niederländischer Zulassung unterwegs.