Emmerich: Väter feiern auf dem Reeser Marktplatz

Emmerich

REES (ms) Nachdem klar war, dass es trocken bleibt, waren die 140 Sitzplätze im Zelt und die vielen Stehplätze am Bierwagen und Würstchenstand auf dem Reeser Marktplatz schnell besetzt. Die Veranstalter Marco Noack und Thomas Henstra vom NH Zeltverleih waren zufrieden mit den Besucherzahlen, von denen auch die Gastronomie am Markt profitierte. "Wir bieten am Grillstand bewusst nur Würstchen und Grillfleisch an, damit wir nicht in Konkurrenz zu den bestehenden Restaurants treten", sagte Thomas Henstra. Bei der Festpremiere am Vatertag 2017 hatte es die Sonne so gut gemeint, dass viele Besucher sich damals mehr Sonnenschutz gewünscht hatten. "Jetzt haben wir mehr Sonnenschirme, aber weniger Sonne", sagte er. Derweil sorgte DJ Patrick auf dem zur Bühne umfunktionierten Lkw-Anhänger musikalisch für Vatertagsstimmung.