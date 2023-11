„Der Trödeltrupp“ drehte im alten Kino Uta Landers schaltete in Rees die RTL2-Dokusoap ein

Rees · Eine Menschenschlange vor dem Reeser Kino? Daran können sich wohl nur noch ältere Bewohner der Stadt erinnern. Doch am Samstag kam noch einmal Leben in das vor fast 30 Jahren stillgelegte Lichtspielhaus an der Weseler Straße.

Groß war das Interesse am Hausflohmarkt im alten Reeser Kino. „Trödeltrupp“-Moderator Mauro Corradino begrüßte mit Uta und Peter Landers vor laufender Kamera die Besucher. Foto: Michael Scholten

Von Michael Scholten

Die RTL2-Doku-Soap „Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller“ hatte über die sozialen Medien zum Hausflohmarkt aufgerufen. Grund dafür war die Bocholterin Uta Landers, die seit 2019 im angemieteten Kino große Mengen an Deko-Artikeln und Trödel hortet.