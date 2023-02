Landgericht Raub beim Schützenfest Haldern: Jugendstrafe für Reeser

Das Landgericht Kleve hat am Freitag einen 20-jährigen Reeser zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt. In das Urteil wurden Strafen aus zwei früheren Urteilen gegen den Reeser miteinbezogen. Verurteilt hat die siebte große Strafkammer den 20-Jährigen am Freitag wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung. Das Gericht ordnete zudem die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt an.