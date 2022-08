Emmerich : Brand: Ursache ist geklärt

Dieser Brand hätte Menschenleben kosten können. Die Hilfe für die Menschen in dem brennenden Haus war nicht einfach. Nun ist klar, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Am frühen Montagmorgen gegen 01:15 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Netterdenschen Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer war in einer der Erdgeschosswohnungen ausgebrochen.