Emmerich : Urologie-Praxis Dr. Dahms jetzt im Emmerich Vital

Emmerich Dr. Stefan Dahms führt seine urologische Praxis in Emmerich seit Januar 2001, seit Oktober 2020 ist sie Teil des MVZ Karl-Leisner, das zum Katholischen Karl-Leisner-Klinikum gehört. Die Aufnahme neuer Patienten ist wieder möglich.

Auf dem ehemaligen Emmericher Kasernengelände herrscht rege Bautätigkeit. Auch beim neuen Gesundheitszentrum sind noch die Bauarbeiter im Einsatz. Doch das „Emmerich Vital“ nimmt jetzt mehr und mehr Formen an. Die ersten Praxen haben schon eröffnet. So wie die Hausarztpraxis von Dr. Arun Subburayalu, wie die RP am Montag berichtete.