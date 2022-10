Unterstand in Rees brennt : Feuer beschäftigt die Kripo

Symbolbild. Foto: dpa/Robert Michael

Rees Aus bislang unklarer Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen der Holzunterstand einer Gartenlaube auf einem Grundstück an der Bergswicker Straße in Brand. Gegen 06:40 Uhr erhielt die Polizei Meldung zu dem Feuer, die Feuerwehr rückt aus und löschte den Brand auf dem schrebergartenähnlichen Gelände.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken