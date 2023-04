Nach Unfall auf der L7 Bienener wollen Tempo 50 für die Ortsdurchfahrt

Für viele Bienener steht es schon seit langem fest: Tempo 70 in der Ortsdurchfahrt auf der L7 ist einfach zu schnell. Nachdem sich Ende März ein schwerer Unfall ereignete, bei dem ein Sattelschlepper von der Fahrbahn abkam, durch mehrere Gärten fuhr und dann auf die Seite kippte, haben Uli Doppstadt und Horst Becker eine Unterschriftenaktion angestoßen mit dem Ziel, Tempo 50 innerorts auf der L7 einzuführen, so wie es auch in Praest und Vrasselt der Fall ist.