Unterrichtsbeginn nach Corona : Reeser Schulen informieren über Regelungen

REES In der kommenden Woche beginnt wieder der Unterricht für die Grundschüler der Klassen eins bis drei und die restlichen Schüler der weiterführenden Schulen. Für die meisten Jahrgänge wurde ein „rollierendes“ System eingerichtet.

(bal) In der kommenden Woche dürfen auch wieder die Grundschüler der Klassen eins bis drei und weitere Schüler von Haupt- und Realschule sowie Gymnasium am Unterricht teilnehmen. Die Reeser Stadtverwaltung hat sich daher jetzt mit den Schulleitern aller Schulen aus dem Stadtgebiet zusammengesetzt, um die einzelnen Konzepte so übereinander zu legen, dass auch alle weiteren Abläufe wie etwa der Schülertransport gewährleistet sind.

Prinzipiell wird an den Grundschulen ein „rollierendes“ System eingeführt. Das heißt, das pro Schultag jeweils ein Jahrgang unterrichtet wird. Neu ist, dass die vierten Klassen, die seit dieser Woche wieder die Schule besuchen dürfen, nun ebenfalls Bestandteil dieses rollierenden Systems sind. Dies hat die Landesregierung so festgelegt.

Wie die Regelungen und Unterrichtszeiten für die jeweiligen Jahrgänge im Einzelnen aussehen, teilen die Schulen auf ihren Internetseiten beziehungsweise in Anschreiben an die Eltern mit. Gleiches gilt für die weiterführenden Schulen. Die Realschule beginnt mit den Jahrgangsstufen 9 und 10, ab dem 25. Mai folgen die Jahrgangsstufen 5 bis 8. In der Rheinschule kommen ab Montag die 9er Jahrgänge. Ab 18. Mai werden die anderen Klassen in einem rollierendem System beschult. Ähnlich verfährt das Gymnasium.