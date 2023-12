Am 11. Dezember im PAN in Emmerich Da steckt der Landrat dahinter - Unternehmer treffen sich

Eröffnet wird das Unternehmerfrühstück durch Peter Hinze, Bürgermeister der Stadt Emmerich am Rhein. Er spricht über aktuelle Entwicklungen in seiner Stadt. Unterstützt wird er dabei von Sara Kreipe, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft, die von lokalen Wirtschaftsthemen berichten wird. Anschließend stellt sich die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, Brigitte Jansen, den Gästen vor und gibt einen Einblick in zurückliegende und künftige Aktivitäten der Kreis-Wirtschaftsförderung.