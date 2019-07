Unternehmerabend in Rees : Grundstücke im Kreis dringend gesucht

REES Beim Unternehmerabend der Kreis-Wirtschaftsförderung in Rees ging es ums ein sehr aktuelles Thema: Bauen und bezahlbarer Wohnraum.

Am Mittwoch lud die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve zum Unternehmerabend ins Bürgerhaus Rees ein. „Wohnungsbau in Rees, die Bedarfe, Flächen und Programme“ — so hieß das Thema. Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers freute sich über die große Resonanz. Es kamen über 80 Interessierte, die Stühle im Sitzungssaal reichten kaum aus. „Das zeigt, dass das Thema ‚Bauen‘ dem Zeitgeist entspricht“, so Kuypers.

Probleme Warum so manches attraktive Grundstück einfach brach liege, wollte ein Besucher wissen. „Wenn die Eigentümer nicht verkaufen wollen, können wir nichts machen“, sagte Gerwers. Kuypers sprach das Problem der fehlenden Fachkräfte gerade im Handwerksbereich an. Ein anderer Bürger bemängelte die langwierige Bürokratie. „Kleve ist zuständig für die Bauanträge in Rees. Da liegen aber mehr Anträge auf dem Tisch als Fachkräfte vorhanden sind“, erklärte Vos

Das Kommunale Bodenmanagement der Stadt soll dafür sorgen. So wird etwa Baurecht nur für Grundstücke erteilt, wenn die Stadt nach Abzug der Erschließung mindestens zu 50 Prozent Eigentümerin der Nettobaufläche ist. Ziel der Stadt ist es, kontinuierlich Bauland anbieten zu können und das zu sozialverträglichen Konditionen. Gerwers sprach von verschiedenen Bauprojekten, unter anderem an der Weseler-, Empeler- und Kassmöllstraße, Raadts Wäldchen, Stadtgartenquartier am Delltor, Projekte in Haldern, „Wohnen am See“ und Rükenbuschfeld in Millingen, wo 22 Bauplätze bereits verkauft sind — zu 125 Euro pro Quadratmeter. Familien bekommen pro Kind drei Euro Rabatt. Hier sind noch 20 Bauplätze in privater und 30 in städtischer Hand übrig. „In drei bis fünf Jahren werden sie verkauft sein. Die Stadt ist hier noch zusätzlich Eigentümerin von 1,4 Hektar Baufläche“, sagte Gerwers. Insgesamt seien 245 Grundstücke zu erwarten. Im öffentlichen Wohnungsbau stehe es zurzeit noch auf Null. Das habe man im Auge, hier wolle man bedarfsgerecht für die Reeser Bürger Wohnraum schaffen. „Da haben wir schon verschiedene Ideen, das ist aber noch nicht spruchreif.“