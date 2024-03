Groiner Kirchweg statt Grüttweg Stadt Rees muss neue Notunterkunft planen

Eigentlich war schon alles so gut wie eingetütet: Der Standort für die neue Notunterkunft für Wohnungslose hätte der Grüttweg sein sollen. Dort gehört der Stadt Rees eine Immobilie, die dafür vorgesehen war. Die Politik in Rees hatte dem Vorhaben bereits zugestimmt. Doch der Kreis Kleve hat diesen Plänen nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil es sich bei dem Areal um einen so genannten Außenbereich handelt, bei dem noch kein Bebauungsplan für eine Wohnbebauung existiert, darf die Stadt nur das vorhandene Gebäude nutzen, nicht aber ein neues bauen. Das wäre allerdings notwendig, um alle Wohnungslosen adäquat unterbringen zu können.