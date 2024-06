Leicht verletzt in Emmerich Gute Beschreibung - Polizei kann Unfallflucht aufklären

Am Dienstag kam es gegen 17:20 Uhr an der Bahnhofstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 23-jährige Radfahrerin befuhr mit einem Damenrad den linken angrenzenden und parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Ostwall. Auf Höhe der Spielhalle stand unterdessen ein weißer Pkw mit der Aufschrift "Döner Kebab", der seine Fahrt fortsetzte, als sich die 23-jährige Emmericherin auf gleicher Höhe befand. Es kam zur Kollision, wodurch die Frau zu Boden stürzte und sich leicht am Oberschenkel verletzte.