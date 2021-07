Haldern : Gegen Poller - Frau flüchtet nach Unfall mit demoliertem Auto

Haldern Das hört sich so an, als ob die Frau früher oder später erwischt wird. Mit einem demolierten Wagen zu flüchten, bleibt schließlich nicht unerkannt.

Am Samstag kam es gegen 06:40 Uhr an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Das teilte die Polizei am Montag mit.