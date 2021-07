Wesel/Rees : Schwer verletzt auf der Zufahrt in die Tiefgarage

Wesel/Rees Gar nicht so einfach, wenn man mit dem Auto vor der verschlossenen Einfahrt der Tiefgarage steht. Daraus hat sich in Wesel ein Unfall entwickelt mit einer schwer verletzten Frau aus Rees.

Am Sonntag gegen 13.20 Uhr kam es in einer Tiefgarage an der Pastor-Bölitz-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 84-Jährige schwer verletzte. Eine 62-jährige Frau aus Rees und ihre 84-jährige Mutter aus Duisburg beabsichtigten jeweils mit ihrem eigenen Pkw in der Tiefgarage „Großer Markt“ in Wesel zu parken. Die 62-jährige Tochter fuhr mit ihrem Pkw in die Tiefgaragenzufahrt und die 84-jährige Mutter folgte ihr. Hierbei übersahen beide Frauen, dass die Tiefgarage am Sonntag geschlossen hat. Die 62- jährige Tochter beabsichtigte dann, das Fahrzeug ihrer 84- jährigen Mutter rückwärts hochzufahren. Während des Zurücksetzens stieß die 62-jährige Tochter mit ihrer Mutter, die die Tiefgaragenzufahrt zu Fuß verlassen wollte, zusammen. Hierbei verletzte sich die 84-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden, schreibt die Polizei in Wesel.