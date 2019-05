Wieder Ärger um Rettungsgasse : 18 Verletzte bei Unfall mit Reisebus auf A3

Elten Die Rettungsgasse für den Einsatz wurde erst spät und nach massiver Aufforderung der Feuerwehr gebildet. Ein schwer verletzter Fahrer musste in eine Spezialklinik geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Wie die Autobahnpolizei berichtet, war ein Niederländer in seinem Kleinbus auf der Autobahn in Richtung Arnheim unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fuhr er nahezu ungebremst auf einen am Stauende stehenden Reisebus (29 Insassen) aus den Niederlanden auf. In Folge der Kollision verletzten sich 17 Fahrgäste in dem Reisebus leicht. Der Fahrer des Kleintransporters musste 30 Minuten lang aufwendig aus seinem Fahrzeug geborgen und von einem Rettungstransporthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Die Autobahn war in Richtung Arnheim während der Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde bereits ab der Anschlussstelle Emmerich umgeleitet was am späteren Nachmittag rund um die Rheinbrücke und auch in Elten zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Wartezeiten für die Autofahrer führte. Zeitgleich hatte sich in Emmerich an der Eltener Straße in Höhe der Sanella-Siedlung und der Rampe zur B220 ein Unfall ereignet, der weitere Verkehrsbehinderungen auf der B220, über die Rheinbrücke hinweg bis nach Warbeyen zur Folge hatte.