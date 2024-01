Unfallflucht Pkw kollidiert mit Lkw und fährt davon

Am Dienstag kam es gegen 4.35 Uhr im Kreuzungsbereich der Netterdensche Straße / Weseler Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 54-jähriger Mann aus Oberhausen befuhr befuhr nach Angaben der Polizei mit einem Lkw-Gespann (Mercedes Actros) die Netterdensche Straße in Richtung Weseler Straße, als ihn im Kreuzungsbereich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender überholte. Da der Autofahrer noch im Kreuzungsbereich vor dem Lkw wieder einscherte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Lkw am Frontscheinwerfer sowie am Fußtritt auf der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher, der laut dem Oberhausener in einem Pkw mit niederländischem Kennzeichen unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Innenstadt davon.