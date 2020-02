Mysteriöser Unfall in Rees-Mehr : Hier flüchtete vermutlich ein Autodieb

Der unbekannte Fahrer türmte und ließ den beschädigten Wagen mit offener Fahrertür, offenen Fenstern und mit Schlüssel im Zündschloss zurück. Foto: Polizei Kreis Kleve

Rees Am Freitag gegen kurz nach 7:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Pkw, der sich neben der Galaystraße in einem Feld befand. Den Spuren nach war der unbekannte Fahrer des grünen Audi A4 auf der Bislicher Straße in Richtung Deichstraße unterwegs gewesen und dann beim Abbiegen nach rechts auf die Galaystraße nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Dabei kollidierte er allem Anschein nach mit einem Verkehrszeichen und fuhr sich anschließend im Feld fest. Der unbekannte Fahrer türmte anschließend und ließ den beschädigten Wagen mit offener Fahrertür, offenen Fenstern und mit Schlüssel im Zündschloss zurück. An dem Audi befinden sich keine Kennzeichen, allerdings eine auffällige Beschriftung. Die Fahrgestellnummer wurde herausgetrennt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Wagen zuvor gestohlen wurde. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Wagen oder zum Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830.

Der Fall erinnert an den mysteriösen Zwischenfall von knapp vier Wochen in Emmerich. Am 3. Februar gegen 21.10 Uhr wurde die Polizei von Anwohnern über einen schweren Verkehrsunfall informiert. Die Bewohner eines Hauses an der Eltener Straße kurz hinter der Mailandstraße hörten Reifen quietschen und anschließend einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie ein Auto im Acker liegen.

Sie rannten direkt zu dem Feld, denn der Wagen hatte sich mindestens einmal überschlagen und lag keine 50 Meter von ihrem Haus entfernt. Das Verrückte: Im Auto befand sich kein Mensch mehr. „Die Türen standen auf, drinnen war überall Erde. Aber der Mensch, der den Wagen gefahren hat, war weg“, schildert der Anwohner die Minuten nach dem Unfall. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen.

Als Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eintrafen, wurde der Wagen angehoben. Es hätte ja sein können, dass sich der Unfallfahrer darunter befindet. Unter dem Wagendach jedenfalls hatte sich eine Kuhle gebildet, in der ein Körper hätten liegen können.

Doch von dem Unfallverursacher fehlte jede Spur. Die Feuerwehr machte sich mit 30 Leuten, die zur Unfallstelle gekommen waren, auf die Suche, weil sich im Acker Fußspuren fanden, die vom Wagen wegführten. Doch sie fanden nichts.

Später setzte die Polizei sogar einen Hubschrauber mit Wärmekamera ein, um den Verursacher zu finden. Er blieb bis heute unauffindbar.

(hg)