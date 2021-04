Emmerich : Mann verursacht Unfall und fällt danach erst richtig auf

Emmerich Damit hat der Mann vermutlich nicht gerechnet. Mit falschen Kennzeichen und ohne Führerschein war er unterwegs. Und dann passt er einen Moment lang nicht auf...

Am Samstag kam es gegen 15.20 Uhr auf der Klever Straße (B 220) an der Kreuzung Nollenburger Weg zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos.

Ein 29 Jahre alter Mann aus Kleve stand in seinem Fiat Punto an der roten Ampel der Klever Straße in Richtung Kleve. Ein 26-jähriger Niederländer (Opel Movano) hielt hinter ihm, als ein 36- jähriger Mann aus Kalkar mit seinem Renault Master auf die stehenden Fahrzeuge auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den Fiat geschoben und der Niederländer leicht verletzt.