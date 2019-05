Nicht angeschnallt und ohne Kindersitz : Dreijährige bei Unfall in Emmerich schwer verletzt

Emmerich Am Donnerstag hat sich in Emmerich ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde ein drei Jahre altes Mädchen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Emmerich-Hüthum ist ein dreijähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 14.10 Uhr ein 38-jähriger Mann aus Emmerich in einem Opel Combo die B8 in Richtung Elten. Auf dem Beifahrersitz saß laut Polizei – nicht angeschnallt und ohne Kindersitz – seine dreijährige Tochter. Vor dem Opel war ein 30-jähriger Mann aus Duisburg in einem Ford Transit unterwegs.