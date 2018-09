Unfall in Emmerich - B220 gesperrt, Stau bis nach Kleve

Emmerich Bei einem Unfall auf der B220 in Emmerich sind vier Autofahrer leicht verletzt worden. Ein Lkw war frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Zwei weitere Fahrzeuge fuhren in die Unfallstelle.

(bal) Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines schweren Unfalls, der sich am Mittwoch auf der B220 in Emmerich ereignete. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet,geschah der Unfall zwischen der ’s-Heerenberger Straße und dem Nollenburger Weg gegen 13.30 Uhr. Den Angaben zufolge war ein 39-jähriger Mann aus Borken in einem Citroen Berlingo auf der Klever Straße (B220) von der Rheinbrücke in Richtung Autobahn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er hinter dem Nollenburger Weg auf die Gegenfahrbahn. Ein Lkw-Fahrer aus Kleve kam dem 39-Jährigen in einem Sattelzug der Marke Mercedes entgegen. Der 60-Jährige versuchte noch dem Citroen auszuweichen. Die beiden Fahrzeuge stießen jedoch mit der jeweiligen Ecke zusammen. Hinter dem Sattelzug fuhr eine 32-jährige Frau aus Kleve in einem Mazda 6. Der Citroen schleuderte nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw gegen den Mazda. Hinter dem Citroen war ein 46-jähriger Mann aus Menden in einem VW Passat unterwegs. Der Sattelzug schleuderte nach dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Mazda zusammen. Der Lkw blieb quer zur Fahrbahn stehen.