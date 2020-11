Emmerich : Drogen und kein Führerschein: Fahrer flüchtet

Elten Das gibt Ärger. Und wohl nicht nur Punkte in Flensburg. Ein 43-Jähriger hat in Elten versucht, nach einem Unfall das Weite zu suchen. Er hatte dafür einige (schlechte) Gründe.

Gleich mehrere Verstöße hat ein 43-jähriger Unfallfahrer am Mittwoch gegen 19:25 Uhr an der Einmündung Zevenaarer Straße/Wilhelmstraße in Elten begangen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.