„Vor dem Falltor“ in Rees Nach Kollision weitergefahren

Rees · Am Dienstagvormittag kam es an der Straße „Vor dem Falltor“ zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein Autofahrer war in eine Fahrbahnverengung gefahren und touchierte den Wagen einer Reeserin. Ohne anzuhalten fuhr er weiter.

17.04.2024 , 10:19 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Foto: dpa/Stefan Puchner

Wie die Polizei berichtet, war eine 70-jährige Frau aus Rees gegen 11.45 Uhr zusammen mit einer 49-jährigen Reeserin mit einer schwarzen Mercedes A-Klasse auf der Straße „Vor dem Falltor“ aus in Richtung des Kreisverkehrs zur Florastraße / Sahlerstraße / Empeler Straße / Weseler Straße unterwegs. Im Bereich einer Fahrbahnverengung, die sich dort auf Höhe einer Apotheke befindet, kam es dann zum Unfall mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmenden, der den Verkehr hätte vorbei lassen müssen. Der Mann war dennoch in den verengten Straßenbereich gefahren, wo es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Mercedes der Reeserin am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Der entgegen kommende Autofahrer, der nach dem Unfall weiter gefahren war, soll etwa 60 bis 70 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze weiße Haare und trug einen weißen Spitzbart. Er soll in einem bernsteinfarbenen/bräunlichen Fahrzeug unterwegs gewesen sein, das vom Aufbau der A-Klasse geähnelt haben soll. Vom Kennzeichen des Verkehrsteilnehmers konnte die Frau nur Fragmente benennen, diese lauten „KLE-B“. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei aber nicht nur den flüchtigen Verkehrsteilnehmer, sondern auch eine weitere potenzielle Zeugin. Sie soll sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bereich der Apotheke aufgehalten haben, war etwa 50 Jahre alt und trug kurze schwarze Haare. Sie und weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 zu melden.

(bal)